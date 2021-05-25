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Экс-сотрудники МВД получили до 17 лет колонии за рассылку посольствам писем с ртутью

Экс-сотрудники МВД получили до 17 лет колонии за рассылку посольствам писем с ртутью
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Второй западный окружной военный суд вынес приговор двум пенсионерам - бывшим сотрудникам краснодарского МВД за отправку посольствам писем с ядовитым веществом на основе ртути, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда во вторник.

Максиму Котоманову было назначено наказание в виде 17 лет колонии строгого режима, Дмитрию Красильникову - 14 лет колонии строгого режима, огласил приговор судья Вадим Краснов.

По версии следствия, экс-сотрудники ГУ МВД по Краснодарскому краю с 2017 по 2019 год разослали из Адыгеи и Москвы более 200 писем в адрес посольств ЕС, Украины, Австралии, главе МИД России Сергею Лаврову. В письмах под видом "частицы крымской земли" находилось ядовитое вещество на основе ртути. Кроме того, письма они рассылали на поддельных бланках депутата Госдумы Сергея Железняка.

Сторона обвинения отмечала, что письма с веществом в феврале 2018 года получили около двух десятков посольств, в том числе Венгрии, Италии, Болгарии, Польши, Канады, Нидерландов, Саудовской Аравии, Франции и США.

Котоманов и Красильников не отрицали сам факт своих действий, но настаивали, что в террористическую организацию они не входили.

Накануне в ходе прений сторон гособвинитель запросил для Котоманова и Красильникова 18 и 16 лет колонии соответственно.

Суд признал их виновными по ч. 3 ст. 234 (незаконный оборот ядовитых веществ), ст. 30 и ч. 1 ст. 360 (подготовка нападений на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), ч. 3 ст. 226.1 (контрабанда сильнодействующих или ядовитых веществ), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе) и ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (подготовка терактов с использованием отравляющих веществ) УК РФ.

Краснодарский край МВД РФ Максим Котоманов Дмитрий Красильников

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