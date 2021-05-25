Армения обвинила азербайджанских военных в обстреле поста на границе

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Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Инцидент со стрельбой произошел на территории Армении с участием перешедших на армянскую территорию военнослужащих ВС Азербайджана.

"25 мая в 14:20 произошел инцидент с применением огнестрельного оружия на приграничном участке населенного пункта Верин Шоржа в Гегаркуникской области (восток Армении - ИФ). В частности, со стороны противника была произведена стрельба в направлении армянских постовых", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

12-13 мая подразделения армии Азербайджана вошли на территорию Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях. Армения в связи с этим обратилась в ОДКБ.

Ранее во вторник миротворческую миссию в Нагорном Карабахе и обстановку на армяно-азербайджанской границе обсудили и.о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян и командующий российским миротворческим контингентом в Карабахе Рустам Мурадов.