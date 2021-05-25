Фигурантам дела о ДТП с детьми на Ставрополье предъявлены обвинения

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Фигурантам дела об автоаварии в Ставропольском крае, в которой 30 апреля погибли дети, предъявлены обвинения, сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным пресс-службы, в ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего детей, погибли пять пассажиров и 12 человек получили травмы различной степени тяжести. Расследование дела по факту крупного ДТП ведется в Главном следственном управлении СКР.

Установлено, что водитель ВАЗ-2109 Максим Ларионов выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем "ДАФ", который в свою очередь врезался на "встречке" в микроавтобус "Мерседес" под управлением Руслана Нахметова, перевозивший в город Черкесск на спортивные соревнования баскетбольную команду девочек спортшколы олимпийского резерва N2 города Волгограда.

"Поездка организована руководителем спортивного учреждения Татьяной Астафьевой с грубым нарушением установленных правил, без уведомления ДПС, на микроавтобусе, не соответствующем требованиям к организованной перевозке группы детей. При этом Нахметов осуществлял перевозку детей в автомобиле, не оборудованном ремнями безопасности для пассажиров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водители автомобилей Ларионов и Нахметов, а также директор спортивной школы Астафьева были задержаны. В отношении Ларионова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Нахметова и Астафьевой - домашний арест.

Ларионову предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц), Нахметову по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц), Астафьевой по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц).

По делу допрошены и признаны потерпевшими пострадавшие спортсмены и их родители. Им оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. Для установления технического состояния транспортных средств, участвовавших в ДТП, их скорости и виновника аварии проводятся необходимые экспертизы.

Одновременно следствием проверяются обстоятельства организации выезда спортсменов на соревнования, достаточность финансирования спортивной школы, расходование денежных средств, в том числе на организацию безопасной перевозки детей. По результатам следственных и иных мероприятий будет дана правовая оценка действиям или бездействию всех лиц, допустивших нарушения.

30 апреля на трассе Светлоград-Ставрополь большегрузный автомобиль столкнулся с микроавтобусом, в котором находилось 18 детей - участниц баскетбольной команды из волгоградской детской юношеской школы N2. Дети ехали из Волгограда в Черкесск на соревнования среди девочек. В ДТП погибли пять детей, девять пострадавших были госпитализированы.

По данным управления ГИБДД по Ставропольскому краю, к смертельному столкновению привело нарушение правил дорожного движения третьей машиной - ВАЗ, которая допустила касательное столкновение с грузовиком, который в свою очередь столкнулся с микроавтобусом.