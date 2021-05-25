Поиск
AНачало в 20:15Швейцария Швейцария0 : 7Швеция ШвецияОконченBНачало в 20:15Финляндия Финляндия5 : 2Норвегия НорвегияОконченAНачало в 16:15Великобритания Великобритания2 : 3ОТДания ДанияОконченподробнееBНачало в 16:15США США3 : 0Казахстан КазахстанОконченподробнее

Фигурантам дела о ДТП с детьми на Ставрополье предъявлены обвинения

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Фигурантам дела об автоаварии в Ставропольском крае, в которой 30 апреля погибли дети, предъявлены обвинения, сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным пресс-службы, в ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего детей, погибли пять пассажиров и 12 человек получили травмы различной степени тяжести. Расследование дела по факту крупного ДТП ведется в Главном следственном управлении СКР.

В РоссииПогибших в ДТП на Ставрополье девочек похоронили в ВолгоградеЧитать подробнее

Установлено, что водитель ВАЗ-2109 Максим Ларионов выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем "ДАФ", который в свою очередь врезался на "встречке" в микроавтобус "Мерседес" под управлением Руслана Нахметова, перевозивший в город Черкесск на спортивные соревнования баскетбольную команду девочек спортшколы олимпийского резерва N2 города Волгограда.

"Поездка организована руководителем спортивного учреждения Татьяной Астафьевой с грубым нарушением установленных правил, без уведомления ДПС, на микроавтобусе, не соответствующем требованиям к организованной перевозке группы детей. При этом Нахметов осуществлял перевозку детей в автомобиле, не оборудованном ремнями безопасности для пассажиров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водители автомобилей Ларионов и Нахметов, а также директор спортивной школы Астафьева были задержаны. В отношении Ларионова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Нахметова и Астафьевой - домашний арест.

Ларионову предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц), Нахметову по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц), Астафьевой по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц).

По делу допрошены и признаны потерпевшими пострадавшие спортсмены и их родители. Им оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. Для установления технического состояния транспортных средств, участвовавших в ДТП, их скорости и виновника аварии проводятся необходимые экспертизы.

Одновременно следствием проверяются обстоятельства организации выезда спортсменов на соревнования, достаточность финансирования спортивной школы, расходование денежных средств, в том числе на организацию безопасной перевозки детей. По результатам следственных и иных мероприятий будет дана правовая оценка действиям или бездействию всех лиц, допустивших нарушения.

30 апреля на трассе Светлоград-Ставрополь большегрузный автомобиль столкнулся с микроавтобусом, в котором находилось 18 детей - участниц баскетбольной команды из волгоградской детской юношеской школы N2. Дети ехали из Волгограда в Черкесск на соревнования среди девочек. В ДТП погибли пять детей, девять пострадавших были госпитализированы.

По данным управления ГИБДД по Ставропольскому краю, к смертельному столкновению привело нарушение правил дорожного движения третьей машиной - ВАЗ, которая допустила касательное столкновение с грузовиком, который в свою очередь столкнулся с микроавтобусом.

Ставрополье Волгоград СК РФ

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 25 мая

"Газпром" предложил построить в Петербурге 703-метровый небоскреб

"Газпром" предложил построить в Петербурге 703-метровый небоскреб

Правительство предложило внести COVID-вакцину в национальный календарь прививок

Facebook получил в РФ 26 млн руб. штрафа за отказ удалять контент

Полиция потребовала запретить "скопинскому маньяку" общаться со СМИ

Минск разрешил консулу РФ в Белоруссии встретиться с россиянкой Сапегой

Минск разрешил консулу РФ в Белоруссии встретиться с россиянкой Сапегой

Кремль объявил, что Путин и Байден встретятся 16 июня в Женеве

Производственным директором "Норникеля" стал экс-гендиректор "ВСМПО"

Производственным директором "Норникеля" стал экс-гендиректор "ВСМПО"

"Роснефть" заявила о непричастности к разливу нефти в Туапсе

Google оштрафовали на 4 млн руб. за неудаление запрещенного контента

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');