В Волгоградской области 3 мая объявили траур по погибшим на Ставрополье детям

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 3 мая объявил траур по погибшим детям в ДТП на Ставрополье, сообщает в субботу пресс-служба обладминистрации.

Кроме того, главой региона принято решение оказать единовременную материальную помощь: семьям погибших детей выплатят по 1 млн рублей; семьям пострадавших детей - по 200 тысяч рублей; дополнительно семьям пострадавших и получивших тяжелый вред здоровью и вред здоровью средней степени тяжести - по 200 тысяч рублей.

Как отметили в ведомстве, "при необходимости будут представлены другие формы поддержки в рамках действующего законодательства".

Ранее сообщалось, что на трассе Светлоград - Ставрополь грузовик столкнулся с микроавтобусом, в котором находились 18 участниц баскетбольной команды из детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №2. Они ехали из Волгограда в Черкесск на соревнования.

В ДТП погибли пятеро детей, девять пострадавших были госпитализированы. Погибшим девочкам было 12-13 лет.

По факту аварии возбуждены уголовные дела по двум статьям.