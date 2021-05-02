Директор спортшколы отправлена под домашний арест после гибели учениц в ДТП

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Ставрополья отправил под домашний арест до 30 июня директора Волгоградской спортивной школы, в которой тренировались девочки, погибшие в автоаварии на Ставрополье.

Женщина подозревается по статьям о халатности (ч.3 ст. 293 УК РФ) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.3 ст. 238УК РФ). В ходе заседания пояснялось, что она издала приказ, позволяющий спортивной команде выехать за пределы Волгограда. При этом микроавтобус, на котором спортсменки направлялись в Черкесск, не был предназначен для групповой перевозки детей.

30 апреля на трассе Светлоград - Ставрополь большегрузный автомобиль столкнулся с микроавтобусом, в котором находились 18 участниц баскетбольной команды из волгоградской детской юношеской школы №2. Они ехали в Черкесск на соревнования. В ДТП погибли пять детей, девять пострадавших были госпитализированы.

Возбуждены два уголовных дела. Предполагаемый виновник ДТП - водитель легкового автомобиля, подрезавший грузовик, - в воскресенье был арестован, он признал вину. Водителю микроавтобуса, в котором находились дети, продлен срок задержания. Он признал, что не согласовал ни с кем перевозку детей, однако виновным себя он не считает, поскольку никаких правил не нарушал. Мужчина не смог вспомнить, были ли пристегнуты все, кто находился в салоне.