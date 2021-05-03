Погибших в ДТП на Ставрополье девочек похоронили в Волгограде

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Похороны пятерых детей, погибших в аварии на Ставрополье, прошли в понедельник в Волгограде, сообщили в администрации Волгоградской области.

По данным ведомства, девочек похоронили на разных кладбищах в соответствии с пожеланиями родственников. Церемонии прощания со спортсменками прошли с участием десятков местных жителей.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области 3 мая объявили траур в связи с погибшими в ДТП на Ставрополье детьми.

Власти Волгоградской области взяли на себя все расходы на транспортировку из Ставрополя и похороны погибших девочек. Губернатор принял решение выплатить единовременную материальную помощь: семьям погибших детей - по 1 млн рублей, семьям пострадавших детей по 200 тыс. рублей. Дополнительно семьям пострадавших и получивших тяжелый вред здоровью и вред здоровью средней степени тяжести - по 200 тыс. рублей.

30 апреля на трассе Светлоград-Ставрополь большегрузный автомобиль столкнулся с микроавтобусом, в котором находилось 18 детей - участниц баскетбольной команды из волгоградской детской юношеской школы №2, которые ехали из Волгограда в Черкесск на соревнования среди девочек.

В ДТП погибли пять детей, девять пострадавших были госпитализированы.

По факту аварии были возбуждены уголовные дела по двум статьям.

По данным управления ГИБДД по Ставропольскому краю, к смертельному столкновению привело нарушение правил дорожного движения третьей машиной.

Суд города Ставрополя арестовал водителя легкового автомобиля ВАЗ, а также отправил директора спортшколы под домашний арест. Кроме того, задержан водитель микроавтобуса, перевозившего баскетболисток.