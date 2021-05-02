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Самолет с семью пострадавшими в ДТП на Ставрополье вылетел в Москву

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Шестеро детей и один взрослый, пострадавшие в пятницу в результате автоаварии на Ставрополье, отправлены на лечение в Москву, сообщили "Интерфаксу" в региональном Минздраве.

"Из аэропорта Ставрополя самолет с пострадавшими сейчас вылетел в Москву, где будет продолжено лечение. Речь идет о шести детях и одном взрослом", - сказал представитель ведомства.

Пресс-служба краевого главка МЧС уточнила, что борт авиации МЧС России ИЛ-76, на котором транспортируют пострадавших в автоаварии, оборудован всей необходимой медицинской техникой, позволяющей проводить санитарно-авиационную эвакуацию.

"С пострадавшими на борту самолета находятся восемь медработников из разных медучреждений и шесть из всероссийского центра медицины катастроф "Защита", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о транспортировки семи пострадавших в Москву было принято Минздравом России по результатам консультаций, проведенных с участием бригады федеральных специалистов, прибывших в субботу в Ставрополь.

Как сообщалось ранее со ссылкой на Минздрав РФ, пострадавшие будут доставлены на лечение в Центр имени Бурденко и детскую больницу имени Пирогова в Москве.

На трассе Светлоград-Ставрополь в пятницу большегрузный автомобиль столкнулся с микроавтобусом, в котором находились 18 детей - участниц баскетбольной команды из волгоградской детской юношеской школы №2. Они направлялись из Волгограда в Черкесск на соревнования.

В ДТП погибли пятеро детей, девять пострадавших были госпитализированы. Погибшим девочкам было 12-13 лет.

Ставропольский край

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