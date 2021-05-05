Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:36Заразились
на 05.05В России 4 847 489+7 975В мире 154 359 533+807 436

Участник смертельного ДТП с детьми на Ставрополье отправлен под домашний арест

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Ленинской районный суд Ставрополя после крупной автоаварии с пятью жертвами, произошедшей 30 апреля на Ставрополье, отправил под домашний арест водителя микроавтобуса на два месяца, до 30 июня, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Суд также отказал в ходатайстве о заключении подозреваемого под стражу. Задержанного водителя освободили в зале суде.

Он подозревается по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В РоссииПогибших в ДТП на Ставрополье девочек похоронили в ВолгоградеЧитать подробнее

В ходе заседания пояснялось, что микроавтобус, на котором водитель вез юных спортсменок из Волгограда в Черкесск, не был предназначен для групповой перевозки детей, поездка не была согласована с ГИБДД.

В ходе заседания водитель признал, что не согласовал ни с кем перевозку детей, но виновником ДТП себя не считает, поскольку правил дорожного движения не нарушал и не провоцировал аварийной ситуации на дороге. Транспорт был исправен и оборудован ремнями безопасности.

Защита подозреваемого также подчеркивала, что если бы на автобусе была установлена табличка "Дети" и был бы тахограф и ГЛОНАСС, то это не повлияло бы на исход аварии.

Смертельное ДТП на Ставрополье

30 апреля на трассе Светлоград-Ставрополь большегрузный автомобиль столкнулся с микроавтобусом, в котором находилось 18 детей - участниц баскетбольной команды из волгоградской детской юношеской школы №2, которые ехали из Волгограда в Черкесск на соревнования среди девочек. В ДТП погибли пять детей, девять пострадавших были госпитализированы.

В РоссииВ связи с гибелью в ДТП девочек-баскетболисток возбуждено дело по двум статьямЧитать подробнее

По данным управления ГИБДД по Ставропольскому краю, к смертельному столкновению привело нарушение правил дорожного движения третьей машиной - ВАЗ, которая столкнулась с грузовиком, который, в свою очередь, врезался в микроавтобус.

В воскресенье, 2 мая, Ленинской районный суд города Ставрополя арестовал водителя ВАЗ до 30 июня 2021 года. Водитель в ходе заседания признал вину. Он выступает подозреваемым по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством правил дорожного движение, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Также в воскресенье под домашний арест была направлена директор Волгоградской спортивной школы, в которой тренировались девочки, погибшие в автоаварии. Она подозревается по ч.3 ст. 293 (халатность) и по ч.3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ.

Ставрополь Ставропольский край ГИБДД

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Эксперты изучат возможность трехкратного введения вакцины "КовиВак"

В России выявили почти 8 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В России выявили почти 8 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Суд рассмотрит иск Навального к Пескову 27 мая

В суд в Москве поступило еще 6 протоколов на Twitter и 10 - на Google и Facebook

В суд в Москве поступило еще 6 протоколов на Twitter и 10 - на Google и Facebook

Несколько десятков коллег вступили в дело адвоката Павлова

Несколько десятков коллег вступили в дело адвоката Павлова
Пандемия коронавируса

"Вектор" проверит возможность трехкратного введения "ЭпиВакКороны"

Что случилось этой ночью: среда, 5 мая

В Госдуму внесли проект о запрете участвовать в работе иностранных НПО

Думе предложили ужесточить наказания для членов нежелательных иностранных НПО

Думе предложили ужесточить наказания для членов нежелательных иностранных НПО

Что произошло за день: вторник, 4 мая

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');