Участник смертельного ДТП с детьми на Ставрополье отправлен под домашний арест

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Ленинской районный суд Ставрополя после крупной автоаварии с пятью жертвами, произошедшей 30 апреля на Ставрополье, отправил под домашний арест водителя микроавтобуса на два месяца, до 30 июня, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Суд также отказал в ходатайстве о заключении подозреваемого под стражу. Задержанного водителя освободили в зале суде.

Он подозревается по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В ходе заседания пояснялось, что микроавтобус, на котором водитель вез юных спортсменок из Волгограда в Черкесск, не был предназначен для групповой перевозки детей, поездка не была согласована с ГИБДД.

В ходе заседания водитель признал, что не согласовал ни с кем перевозку детей, но виновником ДТП себя не считает, поскольку правил дорожного движения не нарушал и не провоцировал аварийной ситуации на дороге. Транспорт был исправен и оборудован ремнями безопасности.

Защита подозреваемого также подчеркивала, что если бы на автобусе была установлена табличка "Дети" и был бы тахограф и ГЛОНАСС, то это не повлияло бы на исход аварии.

Смертельное ДТП на Ставрополье

30 апреля на трассе Светлоград-Ставрополь большегрузный автомобиль столкнулся с микроавтобусом, в котором находилось 18 детей - участниц баскетбольной команды из волгоградской детской юношеской школы №2, которые ехали из Волгограда в Черкесск на соревнования среди девочек. В ДТП погибли пять детей, девять пострадавших были госпитализированы.

По данным управления ГИБДД по Ставропольскому краю, к смертельному столкновению привело нарушение правил дорожного движения третьей машиной - ВАЗ, которая столкнулась с грузовиком, который, в свою очередь, врезался в микроавтобус.

В воскресенье, 2 мая, Ленинской районный суд города Ставрополя арестовал водителя ВАЗ до 30 июня 2021 года. Водитель в ходе заседания признал вину. Он выступает подозреваемым по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством правил дорожного движение, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Также в воскресенье под домашний арест была направлена директор Волгоградской спортивной школы, в которой тренировались девочки, погибшие в автоаварии. Она подозревается по ч.3 ст. 293 (халатность) и по ч.3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ.