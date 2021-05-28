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Ростехнадзор назвал причину аварии на продуктопроводе "СИБУРа" в ХМАО

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Авария в марте на продуктопроводе дочернего предприятия "СИБУРа" – АО "СибурТюменьГаз" - в акватории Оби в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) произошла из-за его разгерметизации на месте производственного дефекта и нарушений при эксплуатации. К такому выводу пришла комиссия Ростехнадзора.

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"В соответствии с выводами комиссии, авария с выходом широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) и её последующим

возгоранием произошла вследствие разгерметизации продуктопровода в месте производственного дефекта околошовной зоны кольцевого сварного шва, образованного на этапе строительства продуктопровода", - говорится в сообщении ведомства.

При этом служба отмечает, что повреждение не является естественным следствием эксплуатации продуктопровода.

"Авария стала возможной в результате организационных нарушений, снизивших эксплуатационную надежность магистрального продуктопровода", - подчеркивает служба.

Авария произошла 6 марта на подводном продуктопроводе АО "СибурТюменьГаз" Нижневартовский ГПЗ - Южно-Балыкский ГПЗ в акватории реки Обь в районе Нижневартовска). Пожар начался из-за пропуска широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо).

Площадь пожара оценили в 1 тыс. квадратных метров. 7 марта возгорание было ликвидировано.

Один человек получил ожоги. Вероятной причиной аварии в Ростехнадзоре назвали дефекты или повреждение трубопровода.

На месте аварии в акватории Оби найдена погибшая рыба. В "СибурТюменьГазе" заверили, что рисков для населения и окружающей среды нет.

СИБУР СибурТюменьГаз ХМАО Ростехнадзор

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