Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:14Заразились
на 10.03В России 4 351 553+9 079В мире 117 557 807+415 038

На месте аварии в акватории Оби найдена погибшая рыба

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Оценка ущерба, нанесенного биоресурсам Оби и ее рукавов аварией на подводном продуктопроводе АО "СибурТюменьГаз" в ХМАО, займет несколько недель, на месте уже найдена погибшая рыба.

ЭкономикаПродуктопровод СИБУРа горел на выходных в ХМАО. ОбобщениеПродуктопровод СИБУРа горел на выходных в ХМАО. ОбобщениеЧитать подробнее

"Мы получили информацию, у нас есть видеоматериалы рыбных заморов. Это колоссальное количество рыбы. Это говорит о том, что экологический вопрос будет приличный", - сказал "Интерфаксу" директор Всероссийского НИИ рыболовства и океанографии Кирилл Колончин во время рабочей поезди в Мурманск.

По его словам, специалисты филиала ВНИРО и теруправления Росрыболовства вместе с представителями прокуратуры работают на месте аварии. "На днях переезжают в Нижневартовск и продолжат работать. Это займет несколько недель, и затем будет обработка информации", - сказал он.

Как отметил Колончин, "если внизу по течению реки концентрация (газа - ИФ) есть - значит, все хуже, чем мы думаем".

Как сообщало накануне Росрыболовство, планируется расширить исследования русла Оби и ее рукавов. Для определения масштабов и последствий аварии на трубопроводе в районе Нижневартовска запланирована расширенная экспедиция вниз по течению Оби от района аварии в пределах ХМАО.

Пожар на подводном продуктопроводе АО "СибурТюменьГаз" Нижневартовский ГПЗ - Южно-Балыкский ГПЗ в акватории реки Обь в районе Нижневартовска произошел 6 марта из-за пропуска широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо). 7 марта возгорание было ликвидировано.

В "СибурТюменьГазе" заверили, что рисков для населения и окружающей среды нет, ведется мониторинг.

АО "СибурТюменьГаз" объединяет газоперерабатывающие мощности "СИБУРа" по приему и переработке попутного нефтяного газа на территории Западной Сибири.

ХМАО СибурТюменьГаз

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Путин пообещал не мешать россиянам отдыхать за границей

Путин пообещал не мешать россиянам отдыхать за границей

Google заплатил штраф в 3 млн руб. за запрещенные сайты в поиске

Попова допустила рост случаев COVID со снятием ограничений для пожилых

Попова допустила рост случаев COVID со снятием ограничений для пожилых

РКН объяснил сбои у крупных сервисов аварией в дата-центре в Страсбурге

"Яндекс" запустил сервис безналичной оплаты Yandex Pay

РФ и Турция дали старт началу строительства III блока АЭС "Аккую"

РФ и Турция дали старт началу строительства III блока АЭС "Аккую"

Соучастник убийства следователя Шишкиной получил 9,5 года колонии

"Ростелеком" восстановил работу сети после сбоя

"Ростелеком" восстановил работу сети после сбоя

СК заметил в российской армии снижение дедовщины и рост коррупции

РКН сообщил о штатной работе оборудования для замедления Twitter

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');