На месте аварии в акватории Оби найдена погибшая рыба

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Оценка ущерба, нанесенного биоресурсам Оби и ее рукавов аварией на подводном продуктопроводе АО "СибурТюменьГаз" в ХМАО, займет несколько недель, на месте уже найдена погибшая рыба.

"Мы получили информацию, у нас есть видеоматериалы рыбных заморов. Это колоссальное количество рыбы. Это говорит о том, что экологический вопрос будет приличный", - сказал "Интерфаксу" директор Всероссийского НИИ рыболовства и океанографии Кирилл Колончин во время рабочей поезди в Мурманск.

По его словам, специалисты филиала ВНИРО и теруправления Росрыболовства вместе с представителями прокуратуры работают на месте аварии. "На днях переезжают в Нижневартовск и продолжат работать. Это займет несколько недель, и затем будет обработка информации", - сказал он.

Как отметил Колончин, "если внизу по течению реки концентрация (газа - ИФ) есть - значит, все хуже, чем мы думаем".

Как сообщало накануне Росрыболовство, планируется расширить исследования русла Оби и ее рукавов. Для определения масштабов и последствий аварии на трубопроводе в районе Нижневартовска запланирована расширенная экспедиция вниз по течению Оби от района аварии в пределах ХМАО.

Пожар на подводном продуктопроводе АО "СибурТюменьГаз" Нижневартовский ГПЗ - Южно-Балыкский ГПЗ в акватории реки Обь в районе Нижневартовска произошел 6 марта из-за пропуска широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо). 7 марта возгорание было ликвидировано.

В "СибурТюменьГазе" заверили, что рисков для населения и окружающей среды нет, ведется мониторинг.

АО "СибурТюменьГаз" объединяет газоперерабатывающие мощности "СИБУРа" по приему и переработке попутного нефтяного газа на территории Западной Сибири.