СИБУР подтвердил повреждение отсеченной нитки горевшего продуктопровода

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - "СибурТюменьГаз" провел работы по пневматическим испытаниям на герметичность отсеченного участка резервной нитки продуктопровода (опрессовку), сообщила компания.

"На основе полученных данных проводится расчет имеющегося повреждения", - говорится в сообщении.

Представитель компании сообщил "Интерфаксу", что точное место и размер повреждения еще уточняется.

"СИБУР" сообщает, что в данный момент в продуктопроводе за счет подачи инертного газа поддерживается давление, проводится подготовка к диагностическим работам интеллектуальным снарядом, предоставленным Rosen Europe B.V.

Ранее экологи высказывали версию, что пожар в акватории реки Обь в районе Нижневартовска (ХМАО) мог произойти из-за накопления газообразных нефтепродуктов (широкой фракции легких углеводородов) подо льдом. Так, по словам руководителя программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексея Книжникова, исходя из данных компании, авария не могла произойти из-за прорыва трубопровода, так как не наблюдалось быстрого падения давления внутри него.

"Не исключен такой сценарий, что происходила относительно небольшая утечка из этого трубопровода, но длительное время. Газообразные компоненты этого продукта скапливались подо льдом, и накопилась так называемая газовая подушка. Затем она привела к взрыву и горению, которые мы наблюдаем", - сказал Книжников.

В свою очередь программный директор российского Greenpeace Владимир Чупров также заявил "Интерфаксу", что причиной пожара в акватории реки могло быть постепенное накопление углеводородов. "Возможно накопление этих компонентов подо льдом, и затем пожар могла спровоцировать искра (от окурка, вездехода или снегохода)", - сказал он.

"В акватории реки Обь, в районе резервной нитки выше по течению на расстоянии до 1500 м, для контроля и мониторинга возможного наличия газа с уведомлением надзорных органов пробурено 96 лунок и произведен отбор проб воды из них. Превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) не зафиксировано. Работа по продолжению бурения лунок в районе прохождения продуктопровода выше и ниже по течению реки будет продолжена 18 марта, о результатах замеров мы проинформируем 19 марта", - отметила компания.

Специалистами института АО "НижневартовскНИПИнефть" проводятся исследования образцов проб воды с разных точек реки Обь, взятые 12, 13 и 14 марта. По результатам исследований ниже по течению от продуктопровода (500, 1000 и 1500 метров) превышений ПДК по углеводородам не выявлено.

"В двух отобранных в 500 метрах выше по течению от продуктопровода в пробах было выявлено превышение ПДК по углеводородам, состав которых требует дополнительного изучения, в пробах выше 1000 и 1500 метров по течению от продуктопровода превышений ПДК выявлено не было", - говорится в сообщении.

Также проводится ежедневный отбор проб воды и воздуха собственной лабораторией предприятия. По результатам проведенных исследований 17 марта превышений ПДК воды и воздуха не зафиксировано, замечает "СИБУР".

Для комплексного и всестороннего исследования возможных экологических последствий происшествий приступили к работе специалисты сибирского отделения РАН, которые с 19 марта начнут свою работу в Нижневартовске.

Специалисты АО "СибурТюменьГаз" продолжают контролировать процесс очагового горения продукта на поверхности реки в координации с надзорными ведомствами. Комиссия по расследованию происшествия Ростехнадзора с привлечением представителей других надзорных органов продолжает свою работу.

Компания сообщила также, что водолазы при помощи специального оборудования обследовали дно реки в оси основной нитки газопродуктопровода. "Обследование показало, что на дне нет очевидных мест аварии, ям или кратеров, элементов разрушения продуктопровода. Согласно отчету экспертов, дно имеет ровный рельеф, что подтверждает полную работоспособность основной нитки", - говорится в сообщении.

Пожар на Оби

Пожар на подводном продуктопроводе АО "СибурТюменьГаз" Нижневартовский ГПЗ - Южно-Балыкский ГПЗ в акватории реки Обь в районе Нижневартовска произошел 6 марта из-за пропуска широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо). 7 марта власти региона сообщили, что возгорание на месте прорыва подводного продуктопровода ликвидировано. На 22:00 8 марта "СибурТюменьГаз" прекратил выжиг продукта из отсеченного участка газопродуктопровода в амбарах дожига.

Ростехнадзор назвал возможные причины аварии: дефекты мест соединения участков трубопровода; потеря металла, вызванная внешней и/или внутренней коррозией и эрозией; изменение линейных нагрузок на трубопровод; внешние повреждения, вызванные окружающей средой.

АО "СибурТюменьГаз" объединяет газоперерабатывающие мощности "СИБУРа" по приему и переработке попутного нефтяного газа на территории Западной Сибири.