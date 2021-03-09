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Росрыболовство исключило связь гибели рыбы в Оби с пожаром на трубопроводе

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Росрыболовство отвергла предположение о том, что утечка нефефтепродуктов из подводной трубы АО "СибурТюменьГаз" в Обь и их возгорание могло вызвать гибель рыбы в реке. Об этом сообщил департамент общественных связей Ханты-Мансийского автономного округа.

Там сослались на заявление Нижнеобского территориального управления Росрыболовства от 9 марта.

Ранее в интернете разошлась видеозапись, наа которой в полынье в реке вяло плавает рыба. Автор ролика высказал мнение, что состояние рыбы связано с аварией.

В результате к этой полынье вместе с автором записи поехали специалисты рыбоохраны. Там действительно обнаружили высокую концентрацию "снулой" рыбы.

"Это связано с низким уровнем концентрации кислорода в воде ввиду ежегодно повторяющегося природного "заморного" явления в зимне-осенний период", - констатирует департамент общественных связей.

На всякий случай из полыньи взяли образцы рыбы и воды для передачи в лаборатории Росрыболовства.

Представитель "СИБУРа" заявил "Интерфаксу": "Если по результатам проведенных исследований будет установлен ущерб для окружающей среды, предприятие готово к его возмещению в полном объеме в установленном законом порядке".

Пожар на подводном продуктопроводе "СибурТюменьГаза" в акватории Оби в районе Нижневартовска произошел 6 марта из-за пропуска широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо). 7 марта в правительстве ХМАО сообщили, пожар потушен. В "СИБУРе" заверили, что рисков для окружающей среды от аварии не возникло.

СИБУР Нижневартовск ХМАО Обь Ростехнадзор СибурТюменьГаз СКР Росрыболовство

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