Пограничники в Дагестане получат часть акватории Сухогрузной гавани в Каспии

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Погрануправление ФСБ РФ по Дагестану получит в обособленное водопользование на 20 лет часть акватории Сухогрузной гавани Каспийского моря в определенных границах.

Соответствующее распоряжение (№ 1387-p), датированное 27 мая, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его текст размещен на официальном портале правовой информации.

В распоряжении приводится ряд обязательных условий, при котором обособленное водопользование осуществляется Погрануправлением ФСБ по Республике Дагестан, в частности, указаны точные угловые координаты границ части акватории Сухогрузной гавани.

Еще одно условие - "использование части акватории Сухогрузной гавани Каспийского моря исключительно для обеспечения обороны страны и безопасности государства, исключение возможности использования водного объекта юридическими или физическими лицами для иных целей (в том числе рекреации, рыболовства и осуществления аквакультуры (рыбоводства)".

Обязательным будет содержание в исправном состоянии расположенных на водном объекте и эксплуатируемых водопользователем гидротехнических и иных сооружений, связанных с его использованием; своевременное осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на водном объекте.

Предписано осуществлять регулярные наблюдения за водным объектом и его водоохранной зоной по программе, согласованной с соответствующим территориальным органом, а также ежеквартально представлять результаты наблюдений.

Запрещается проведение в гавани работ, приводящих к изменению его естественного водного режима.