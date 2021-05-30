В Омске загорелись два склада площадью более 3 тысяч квадратных метров

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Два склада общей площадью более трех тысяч квадратных метров горят на 2-й Солнечной улице на окраине Омска, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"Горит и трава, и два склада. Есть угроза еще двум стоящим зданиям складов. (Размер горящих складов - ИФ) 100 на 30 м и 10 на 15 м", - сказал собеседник агентства.

В тушении задействованы 105 человек, 21 единица техники и пожарный поезд, добавил представитель МЧС.

По его словам, до прибытия пожарных эвакуировались восемь человек, информации о пострадавших не поступало.