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В Омске после пожара на складе выявили 3-кратное превышение ПДК оксида углерода

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Более чем трехкратное превышение допустимой концентрации оксида углерода и двукратное превышение ПДК сероводорода были зафиксированы накануне эколабораторией в результате крупного пожара на складе полиэтиленовой тары в Омске. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба регионального Минприроды.

Сообщение о крупном пожаре на предприятии ПЭТ-тары по ул. 2-я Солнечная поступило в центр экологического мониторинга в воскресенье в 14:30 по местному времени (11:30 по Москве). Для проведения проб отбора выезжал экомобиль.

"Пробы отобраны в трех точках с учетом южного, юго-восточного направления ветра. С подветренной стороны объекта превышений ПДК контролируемых веществ не зафиксировано. По адресу ул. 2-я Солнечная, 67/9 зафиксированы превышения ПДК оксида углерода (3,14 ПДК) и сероводорода (2 ПДК)", - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что огонь перекинулся на склад полиэтиленовой тары от подожженной травы.

Как сообщалось, накануне в Омске сотрудники МЧС потушили пожар на двух складах площадью 150 кв. м и 3 тыс. кв. м. Горела также сухая трава. Общая площадь пожара составила 5,5 тыс. кв. м, была угроза перехода огня еще на два склада, расположенных рядом.

К ликвидации возгорания было привлечено 105 человек, 21 единица техники и пожарный поезд. Открытое горение было ликвидировано в 21:28 (18:28 по Москве).

Омск

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