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Водитель "Жигулей" погиб при столкновении с лосем под Саратовом

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль столкнулся с лосем на федеральной трассе в Саратовской области, водитель и животное погибли. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария случилась утром в понедельник в Воскресенском районе области на 245-м км автодороги "Сызрань-Волгоград".

По предварительной информации, водитель 1978 года рождения из Ставропольского края на автомобиле ВАЗ -11183 с номерами Татарстана сбил лося. Мужчина скончался на месте. Животное тоже погибло.

Саратовская область ДТП

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