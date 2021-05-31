Правительство одобрило поправки о "приземлении" IT-гигантов

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Правительство поддержало законопроект об обязанности зарубежных IT-компаний, имеющих ежедневную аудиторию в России от полумиллиона пользователей, открывать представительства в России, сообщил "Интерфаксу" один из авторов инициативы, депутат Госдумы Антон Горелкин.

Совет Думы назначил первое чтение законопроекта №1176731-7 на 1 июня, сообщил первый вице-спикер Александр Жуков,

Законопроект обяжет иностранные IT-компании, владельцев популярных интернет-платформ, создавать в России полноценные представительства (филиалы), которые будут нести ответственность за нарушения технологическими гигантами российского законодательства, взаимодействовать с госструктурами, а также ограничивать распространение в России контента, нарушающего российские законы и запрещенного.

Под действие закона потенциально подпадают не только поисковики (Google, Bing), соцсети (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter), видеохостинги (YouTube, Twitch) и мессенджеры с почтовыми сетями (от Telegram до Gmail), но и провайдеры хостингов (в том числе Amazon), сервисы онлайн-торговли (в частности, Aliexpress и Ikea), а также "Википедия".

Собственный филиал, отделение или юридическое лицо в России должны будут открыть все зарубежные владельцы сайтов, информационных систем и программ, подпадающие под один из четырех критериев: они распространяют информацию на русском языке или языках народов России, ориентированную на россиян рекламу, обрабатывают сведения о пользователях из России или получают денежные средства от российских граждан и юрлиц, следует из текста законопроекта.

В законопроекте названы "меры понуждения", которые предполагается применять к таким компаниям. В частности, их сайты могут исключить из выдачи поисковиков, им могут запретить размещать рекламу для россиян и рекламировать себя в России. Кроме того, их могут запретить получать переводы денег, платежи от физических и юридических лиц, а также их сайты могут быть заблокированы.

Эти же меры предлагается применять за нарушение ряда старых требований, для которых в настоящий момент установлены лишь штрафы и возможность блокировки: за цензуру в интернете, неудаление противоправного контента и несоблюдение нормы о локализации персональных данных российских пользователей.

Законопроект внесли в Госдуму 21 мая. Сообщалось, что его одобрили Роскомнадзор, ФАС и Банк России.