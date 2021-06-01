Минпросвещения пообещало создать в каждой школе театры и спортклубы

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - К 2024 года в каждой общеобразовательной школе в России будут созданы свои спортивные клубы и театры, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на заседании Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей во вторник.

По его данным, с 2015 года доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, возросла с 68% до 75% в 2020 году. Министр напомнил, что нацпроект "Образование" предусматривает охват 80% детей дополнительным образованием к 2024 году и 82% к 2030 году.

Глава Минпросвещения также добавил, что система дополнительного образования в 2021 году готова обеспечивать занятость детей на протяжении всего лета.