Беглов ограничил число участников ПМЭФ пятью тысячами

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Число участников Петербургского международного экономического форума не превысит пяти тысяч человек, сообщил в эфире "Радио России - Санкт-Петербург" губернатор региона Александр Беглов.

"Большую часть времени делегаты будут находиться на изолированной площадке "Экспоцентра". Все до единого гости и участники форума пройдут тестирование на коронавирус", - сказал он.

В "Экспофоруме", а также в гостиницах и в пунктах прибытия людям будут дистанционно мерить температуру и проводить визуальный контроль. Практически весь персонал ПМЭФ привился от коронавируса, уточнил губернатор. О вакцинации этих сотрудников сообщалось в апреле.

"Город должен жить обычной жизнью и делать то, что привык, но с "поправкой" на эпидемию. Форум очень важен для имиджа города, для возрождения туризма и для восстановительного роста экономики", - добавил он.

Во время ПМЭФ, Петербург планирует заключить ряд контрактов и рамочных соглашений, включая соглашение с РЖД о совместном развитии квантовых технологий в линиях коммуникации, сообщил Беглов.

"Программа подписаний настолько обширна, что часть событий и встреч пришлось вынести за рамки форума", - отметил он.

Ранее сообщалось, что тест на коронавирус необходимо будет сдать каждому, кто желает посетить площадку ПМЭФ, не позднее, чем за сутки до визита, в одном из специализированных пунктов тестирования. Отрицательный результат теста активирует бейдж.