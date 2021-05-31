Поиск
AНачало в 20:15Россия Россия0 : 1Швеция ШвецияВторой периодонлайнBНачало в 20:15Норвегия Норвегия0 : 1Казахстан КазахстанВторой периодAНачало в 16:15Чехия Чехия2 : 1БДания ДанияОконченподробнееBНачало в 16:15США США2 : 0Германия ГерманияОконченподробнее

Беглов ограничил число участников ПМЭФ пятью тысячами

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Число участников Петербургского международного экономического форума не превысит пяти тысяч человек, сообщил в эфире "Радио России - Санкт-Петербург" губернатор региона Александр Беглов.

Пандемия коронавируса

"Большую часть времени делегаты будут находиться на изолированной площадке "Экспоцентра". Все до единого гости и участники форума пройдут тестирование на коронавирус", - сказал он.

В "Экспофоруме", а также в гостиницах и в пунктах прибытия людям будут дистанционно мерить температуру и проводить визуальный контроль. Практически весь персонал ПМЭФ привился от коронавируса, уточнил губернатор. О вакцинации этих сотрудников сообщалось в апреле.

"Город должен жить обычной жизнью и делать то, что привык, но с "поправкой" на эпидемию. Форум очень важен для имиджа города, для возрождения туризма и для восстановительного роста экономики", - добавил он.

Во время ПМЭФ, Петербург планирует заключить ряд контрактов и рамочных соглашений, включая соглашение с РЖД о совместном развитии квантовых технологий в линиях коммуникации, сообщил Беглов.

"Программа подписаний настолько обширна, что часть событий и встреч пришлось вынести за рамки форума", - отметил он.

Ранее сообщалось, что тест на коронавирус необходимо будет сдать каждому, кто желает посетить площадку ПМЭФ, не позднее, чем за сутки до визита, в одном из специализированных пунктов тестирования. Отрицательный результат теста активирует бейдж.

Петербург ПМЭФ Александр Беглов коронавирус Экспоцентр

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Источник узнал, что полеты в Турцию разрешат не раньше июля

Источник узнал, что полеты в Турцию разрешат не раньше июля

Что произошло за день: понедельник, 31 мая

Металлурги во вторник соберутся у Мантурова

Активистку "Левого сопротивления" приговорили к шести годам колонии

Россельхознадзор не ждет дефицита кормов из-за ограничений импорта

Россельхознадзор не ждет дефицита кормов из-за ограничений импорта

Чемпион Европы по кроссу Сафиуллин задержан в Москве с полкило наркотиков

ЦБ ввел для банков минимальный лимит для переводов по СБП

ЦБ ввел для банков минимальный лимит для переводов по СБП

Медведев допустил расширение использования маткапитала еще на 3 позиции

Прокурор запросил 7 лет колонии для активистки Полюдовой по делу о призывах к терроризму

Суд арестовал устроившего стрельбу в Екатеринбурге экс-милиционера

Суд арестовал устроившего стрельбу в Екатеринбурге экс-милиционера
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');