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В Кремле заявили, что не рассматривают вопрос о переносе ПМЭФ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Вопрос о переносе периода проведения Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) не рассматривается, идет подготовка к мероприятию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вопрос о том, рассматривается ли эта тема в связи с ситуацией с коронавирусом в северной столице, был задан Пескову в ходе его общения с журналистами во вторник.

"Нет, нет. Идет подготовка, тем более, что подготовка этого форума проводится в самом тесном взаимодействии с Роспотребнадзором. Конечно, будут соблюдаться все необходимые меры предосторожности и ограничения во время проведения форума. Поэтому пока никаких изменений, все идет своим чередом", - сказал пресс-секретарь.

ПМЭФ пройдет со 2 по 5 июня. Форум планируют провести в привычном формате. В начале марта Песков заявлял, что в мероприятии планирует принять участие президент РФ Владимир Путин.

Дмитрий Песков Коронавирус ПМЭФ Петербург

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