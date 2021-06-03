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Экс-замглавы Минприроды РФ Семен Леви умер на 65-м году жизни

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Бывший заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Семен Леви, работавший в ведомстве с 2008 по 2016 годы, скончался на 65-м году жизни, сообщается на сайте Заксобрания Пермского края в четверг.

"Ушел из жизни известный пермский политик Семен Романович Леви (...) Руководство, депутаты и аппарат Законодательного Собрания Пермского края глубоко скорбят в связи со смертью Семена Романовича Леви, выражают искренние соболезнование родным и близким. Светлая память!", - говорится в сообщении.

До 2007 года Леви руководил строительной компанией, был депутатом Пермской городской думы, Заксобрания Пермской области и Пермского края. С 2007 года он был заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Министерства природных ресурсов России.

С 2008 по 2016 годы Леви работал в статусе заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ.

В последние годы Леви был заместителем генерального директора по перспективным проектам в АО "Концерн Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит госкорпорацию "Ростех").

Семен Леви Минприроды Пермский край

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