В Госдуме обсуждают разрешение гражданам Молдавии работать без патента

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Возможность предоставления права гражданам Молдавии работать в РФ без патента обсуждается в Госдуме, заявил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"В настоящий момент профильными комитетами Госдумы уже проводится соответствующая работа по обеспечению права для молдаван работать в РФ без патента", - сказал Калашников в четверг.

Вместе с тем он увязал возможное предоставление соответствующих прав для граждан Молдавии с готовностью руководства Республики и дальше работать по интеграции с РФ в рамках ЕАЭС.

"Если и дальше власти Молдавии будут протаптывать дорогу в ЕАЭС, то такие послабления для молдаван будут вполне реализуемы, но если соответствующих движений не будет, то говорить о перспективах ожидаемых решений сложно", - пояснил Калашников.

Он отметил, что соответствующая просьба поступила депутатам со стороны представителей молдавских общественных организаций. Они, в частности, предлагают распространить на граждан Молдавии режим, которым пользуются приехавшие в Россию граждане стран ЕАЭС, а именно возможность работать в РФ без патента.

Молдавия пока не является полноправным членом ЕАЭС, но обладает статусом государства-наблюдателя, так же как Узбекистан и Куба.

Эта тема затрагивалась и в четверг в Госдуме на встрече депутатов с руководством общественных организаций, представляющих интересы граждан Республики Молдова, проживающих в РФ.

В ходе встречи Калашников выразил признательность гражданам Молдовы за сохранение исторической памяти, интерес к русскому языку и культуре, высказал уверенность в развитии сотрудничества России и Молдовы по самому широкому кругу вопросов.

Вместе с тем он обратил внимание на острую внутриполитическую ситуацию в Молдове и высказал обеспокоенность возможности негативного развития поствыборной ситуации в республике.

В очередь заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев отметил, что "нынешнее руководство Молдовы неохотно развивает сотрудничество с Российской Федерацией, фактически сорвано действие ряда достигнутых при предыдущем президенте республики Игоре Додоне соглашений и договоренностей об экономических преференциях для Молдовы, выделении кредита".