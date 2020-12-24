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Собянин объявил 31 декабря выходным днем для бюджетников

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендует предприятиям и организациям столицы сделать 31 декабря выходным в этом году, для бюджетных организация и учреждений он будет обязательным.

"Мы, конечно, не можем всех обязать 31 числа не работать, но обяжем свои бюджетные учреждения и организации – те, которые не задействованы в подготовке Нового года и прохождении праздников, и рекомендуем, конечно, всем организациям, чтобы 31 числа сделали выходным днем", - сказал Собянин в эфире "России 24".

Накануне президент Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем. В этом году это решение будет приниматься на уровне регионов, а в следующем году, как ожидается, будет принят федеральный закон.

Москва Сергей Собянин

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