Власти Подмосковья рекомендовали сделать 31 декабря выходным

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря рекомендуется установить нерабочим днем, сообщает пресс-служба правительства региона.

"24 декабря губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал распоряжение, согласно которому работодателям региона рекомендовано установить 31 декабря 2020 года нерабочим днем с сохранением заработной платы", - говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы фракции "Единая Россия" Сергея Неверова сделать 31 декабря выходным на территории всей России.

"Что касается 31 декабря, объявления его нерабочим... отдыхать не работать. У нас праздников много на Новый Год, одним больше одним меньше, наверное, не убудет от нас. Но 31-го, действительно, очень своеобразная работа, мягко говоря, организуется, поэтому, конечно, наверное, следует это (предложение - ИФ) поддержать", - сказал Путин в среду на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он отметил, что "в соответствии с действующим законом мы не можем в эти сроки ввести это на федеральном уровне". В связи с этим Путин обратил внимание на предложение Неверова, и тем субъектам РФ, где еще такое решение не принято, рекомендовал сделать это.

Ранее 31 декабря было объявлено выходным днем в этом году в Петербурге. Аналогичное решение также приняли десятки регионов, в частности, Бурятия, ЯНАО, Магаданская область, Ярославская область и другие субъекты РФ.