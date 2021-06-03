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Попова заявила, что в РФ нет угрозы распространения "черной плесени"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре не видят угроз распространения в России "черной плесени" из-за климатических условий и особенностей оказания медпомощи, сообщила глава ведомства Анна Попова в четверг.

"На сегодняшний день наши ученые внимательно следят за развитием ситуации. В Российской Федерации в силу климатических условий и особенностей оказания (...) медицинской помощи – амбулаторной помощи, стационарной помощи – мы таких угроз распространения не видим", - сказала Попова на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

Глава Роспотребнадзора отметила, что о возможности грибковых поражений после иммунодефицитных состояний специалистам известно давно.

"Но, если будет необходимо, мы, используя площадку Всемирной организации здравоохранения, готовы включиться в команду, если она будет создана, международную, и оказать помощь коллегам в других странах", - добавила Попова.

Мукормикоз, или "черная плесень" – осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться после контакта со спорами грибка в окружающей среде или вследствие проникновения грибка в организм через кожные повреждения. Индийские медики отмечают, что следы грибов можно найти в носоглотке и на слизистых здоровых людей. Мукормикоз представляет опасность для больных диабетом и тех, чей иммунитет снижен.

Болезнь поражает носовые пазухи, мозг и легкие. Пациенты жалуются на опухание и боль в глазах. Смертность от мукормикоза может достигать 50%.

Осложнения, вызванные "черной плесенью", после перенесенного COVID-19, были отмечены в этом году в Индии. Об учащении случае мукормикоза в Индии сообщалось в начале мая. Им заболели уже несколько тысяч человек. В Индии мукормикоз диагностируют у пациентов с коронавирусом, которые находились в отделении интенсивной терапии, долгое время принимали стероиды, страдают диабетом. Эпидемиологи также объяснили распространение инфекции климатическими особенностями и питанием жителей этой страны.

Роспотребнадзор Анна Попова коронавирус

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