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ПМЭФ-2021

Путин предостерег от спешки с приватизацией

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Стратегической целью развития российской экономики является привлечение частных инвестиций, но это не означает, что власти будут спешить с приватизацией государственных активов, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ.

Так он ответил на вопрос модератора пленарной сессии, на какие компании государство делает ставку - госкомпании или частные.

"Работать на здравый смысл я делаю ставку, - ответил Путин. - И на конкретные условия, в которых мир находится и российская экономика. В период кризисов всегда во всем мире, во всех странах доля государства растет. И как только ситуация стабилизируется, увеличивается количество частного бизнеса - и по количеству компаний, и по объему их оборота. Ничего нового для России здесь нет. У нас есть крупные компании с государственным участием, скажем "Газпром", "Роснефть" и т.д.".

"Мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в том, что мы должны двигаться в направлении приватизации и дальше. Мы это и делаем. Обратите внимание, я уже упомянул "Роснефть", вот напротив сидит руководитель Сбербанка (Герман Греф - ИФ) - там же иностранных акционеров у нас почти половина - 47% или 48% (государство владеет контрольным пакетом в Сбербанке, остальное составляет free-float - ИФ)", - отметил президент.

По его словам, Россия здесь принципиально не отличается от других стран.

"В выступлении я говорил, как мы будем поддерживать - в том числе за счет крупных компаний с государственным участием - малый и средний бизнес. Это и есть прямая поддержка МСП - частного сектора (посредством закупок госкомпаний - ИФ). Если говорить просто о процессах приватизации, они тоже у нас продолжаются, просто мы стараемся делать это аккуратно, исходя из конъюнктуры рынка - что можно продать, за сколько можно продать и надо ли продавать в тех условиях, в которых мы находимся. Но кардинально наша цель заключается в том, чтобы развивать рыночные отношения в стране и поддерживать частный бизнес, привлекать частных инвесторов", - заключил президент.

Владимир Путин ПМЭФ Газпром Сбербанк Герман Греф Роснефть

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