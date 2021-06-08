Поиск

Украинца будут судить в Петербурге за мошенничество на 42 млн рублей

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге утверждено обвинительное заключение по делу о крупном мошенничестве в сфере инвестирования: гражданин Украины выманил у четверых предпринимателей 42 млн рублей.

Пресс-служба прокуратуры северной столицы во вторник сообщила, что дело рассмотрит Дзержинский районный суд города. На скамью подсудимых сядет 33-летний житель Ленинградской области. Источник "Интерфакса" уточнил, что он является гражданином Украины.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного удостоверения).

По версии следствия, фигурант выдавал себя за владельца крупной иностранной компании и убеждал потенциальных инвесторов вложить деньги в якобы выгодный проект по приобретению серверного оборудования и дальнейшей сдаче его в аренду, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

На каждого потерпевшего мужчина собирал финансовое досье, определяя уровень платежеспособности. От этого зависела цена, которую он просил за "реализуемый" товар: цифра варьировалась от 6,5 до 10 млн рублей. Получив деньги, лжепредприниматель предоставлял покупателям поддельные документы о приобретении оборудования.

Пытаясь отвести подозрения, обвиняемый выплатил одному из инвесторов дивиденды, взяв их из суммы, вложенной другим потерпевшим. Еще одному клиенту фигурант пообещал помочь купить дорогостоящий автомобиль в Европе; получив от коммерсанта 10 млн рублей, он перестал выходить на связь.

Установлены четверо потерпевших. Причиненный им ущерб превысил 42 млн рублей, отмечает пресс-служба.

Уточняется, что обвиняемый был задержан зимой 2020 года. Тогда он предъявил инспектору ДПС поддельное служебное удостоверение сотрудника ФСБ России.

По данным полиции, мужчина находился в розыске одного из сопредельных государств как обвиняемый в мошенничестве. Его причастность к преступлениям в Петербурге была установлена в ходе дальнейшего разбирательства.

Следствие полагает, что полученные деньги обвиняемый тратил на аренду коттеджей, элитные иномарки, предметы роскоши и организацию досуга.

Петербург Украина МВД

Новости

Фундамент корпуса РКК "Энергия" поврежден из-за проседания почвы при строительстве

Фундамент корпуса РКК "Энергия" поврежден из-за проседания почвы при строительстве

SPO "Белуги" может пройти по нижней границе ценового диапазона

SPO "Белуги" может пройти по нижней границе ценового диапазона

Forbes перечислил самые прибыльные компании РФ по итогам 2020 года

В России впервые с середины марта выявили почти 10 тысяч случаев COVID

В России впервые с середины марта выявили почти 10 тысяч случаев COVID

У школьников появятся цифровые профили с фиксацией всех их достижений

У школьников появятся цифровые профили с фиксацией всех их достижений

Сочинский адвокат арестован по делу о покушении на взятку

"Росатом" подготовил план развития атомных технологий на 506 млрд рублей

"Росатом" подготовил план развития атомных технологий на 506 млрд рублей
Пандемия коронавируса

Коммерческим лабораториям разрешили делать тесты привитым "ЭпиВакКороной"

Коммерческим лабораториям разрешили делать тесты привитым "ЭпиВакКороной"

Против экс-директора "Открытой России" Пивоварова возбудили новое дело

Сын основателя Petropavlovsk объявлен в федеральный розыск

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');