Украинца будут судить в Петербурге за мошенничество на 42 млн рублей

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге утверждено обвинительное заключение по делу о крупном мошенничестве в сфере инвестирования: гражданин Украины выманил у четверых предпринимателей 42 млн рублей.

Пресс-служба прокуратуры северной столицы во вторник сообщила, что дело рассмотрит Дзержинский районный суд города. На скамью подсудимых сядет 33-летний житель Ленинградской области. Источник "Интерфакса" уточнил, что он является гражданином Украины.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного удостоверения).

По версии следствия, фигурант выдавал себя за владельца крупной иностранной компании и убеждал потенциальных инвесторов вложить деньги в якобы выгодный проект по приобретению серверного оборудования и дальнейшей сдаче его в аренду, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

На каждого потерпевшего мужчина собирал финансовое досье, определяя уровень платежеспособности. От этого зависела цена, которую он просил за "реализуемый" товар: цифра варьировалась от 6,5 до 10 млн рублей. Получив деньги, лжепредприниматель предоставлял покупателям поддельные документы о приобретении оборудования.

Пытаясь отвести подозрения, обвиняемый выплатил одному из инвесторов дивиденды, взяв их из суммы, вложенной другим потерпевшим. Еще одному клиенту фигурант пообещал помочь купить дорогостоящий автомобиль в Европе; получив от коммерсанта 10 млн рублей, он перестал выходить на связь.

Установлены четверо потерпевших. Причиненный им ущерб превысил 42 млн рублей, отмечает пресс-служба.

Уточняется, что обвиняемый был задержан зимой 2020 года. Тогда он предъявил инспектору ДПС поддельное служебное удостоверение сотрудника ФСБ России.

По данным полиции, мужчина находился в розыске одного из сопредельных государств как обвиняемый в мошенничестве. Его причастность к преступлениям в Петербурге была установлена в ходе дальнейшего разбирательства.

Следствие полагает, что полученные деньги обвиняемый тратил на аренду коттеджей, элитные иномарки, предметы роскоши и организацию досуга.