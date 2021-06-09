Бобры создали угрозу затопления томского села

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В селе Батурино в Томской области возникла угроза затопления, поскольку бобры проделали норы в дамбе, которая это село защищает. Об этом сообщил зампред областного комитета охраны животного мира, регулирования и использования охотничьих ресурсов Анатолий Истомин.

"Поступила информация от предпринимателя, который в этой запруде разводит рыбу, что в дамбе бобры проделали норы. В связи с этим дамба может разрушиться, и есть угроза того, что вода дойдет до села Батурино. Охотовед на месте подтвердил информацию", - сказал Истомин.

В районе дамбы проведут отлов бобров.

"Стрелять мы там не разрешили, потому что рядом населенный пункт. Придется расставлять самоловы, но, если честно, шанс их так поймать очень невелик", - посетовал Истомин.

По его словам, численность бобров в Томской области приближается к критической. Их пересчитают осенью, но уже весной охотники стали говорить, что визуально их стало "заметно больше". На осень 2020 года их насчитали почти 14 800 особей. Причиной размножения бобров в регионе Истомин назвал хорошую кормовую базу.