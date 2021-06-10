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В Сочи арестовали мужчину, застрелившего двух судебных приставов

В Сочи арестовали мужчину, застрелившего двух судебных приставов
Фото: Екатерина Алексина/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Суд в Сочи арестовал до 9 августа обвиняемого в убийстве двух судебных приставов, сообщила в четверг пресс-служба суда Краснодарского края.

Вартан Кочьян обвиняется по ст. 295 УК РФ (посягательство на жизнь лиц, осуществляющих правосудие) и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)

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При избрании меры пресечения суд учел, что Кочьян обвиняется в совершении особо тяжких преступлений против жизни людей, а также против правосудия, за которые предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Его действия были направлены на воспрепятствование законной работе приставов по исполнению решения суда. Кроме того, принято во внимание поведение обвиняемого после совершения преступления: в содеянном он не раскаялся и помощь не оказал.

9 июня в Адлерском районе Сочи два судебных пристава приехали на улицу Просвещения для исполнения решения суда о сносе с использованием спецтехники незаконно возведенных строений. 60-летний хозяин построек потребовал покинуть его территорию и не менее трех раз выстрелил из охотничьего ружья в приставов и мужчину, привлеченному к сносу. Приставы погибли на месте, жизнь третьего пострадавшего оказалась вне опасности.

Сочи Вартан Кочьян

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