Житель Сочи застрелил двух судебных приставов

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Адлерском районе Сочи мужчина из охотничьего ружья застрелил двух судебных приставов, которые пришли его выселять по решению суда, сообщили "Интерфаксу" в УВД Сочи в среду.

"Двое судебных приставов пришли выселять семью из дома по решению Адлерского суда. Хозяин взял охотничье ружье и застрелил их насмерть", - рассказал представитель УВД.

По его словам, на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.

"Мужчина сам сообщил об убийстве и сдался полицейским", - подчеркнул собеседник агентства.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, приставы прибыли в дом к 61-летнему Вартану Кочияну для исполнения судебного решения о сносе самостроя.

"Однако мужчина отказался пустить их внутрь, равно как и покинуть дом. Спустя несколько минут он открыл по приставам огонь из охотничьего ружья, застрелив насмерть двоих", - рассказал собеседник агентства.

Стрелявший задержан. Сопротивление при задержании он не оказал, добавил источник.

В свою очередь в пресс-службе администрации Сочи агентству сообщили, что в 2019 году было подано исковое заявление о признании строения капитального строительства, расположенного на земельном участке в Адлерском районе на ул. Просвещения, уч. 81/2, самовольными постройками.

"Это одноэтажные строения барачного типа, расположенные в первой санитарной зоне. 17 октября 2020 года решением Адлерского районного суда исковое заявление администрации Сочи удовлетворено. Определением Краснодарского краевого суда решение Адлерского районного суда оставлено без изменений", - подчеркнули в пресс-службе.