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Источник рассказал о приступах агрессии у застрелившего приставов сочинца

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Мужчина, застреливший двух судебных приставов в Сочи, мог быть психически нездоров, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным, у стрелявшего неоднократно случались приступы немотивированной агрессии, он не воспринимал критику и чужое мнение", - сказал собеседник агентства.

После задержания мужчину направят на психолого-психиатрическую экспертизу.

В среду, 9 июня, в Адлерском районе города мужчина из охотничьего ружья застрелил двух судебных приставов, которые пришли его выселять по решению суда.

Он сам сообщил об убийстве и сдался полицейским.

Как сообщал "Интерфаксу" информированный источник, приставы прибыли в дом к 61-летнему Вартану Кочияну для исполнения судебного решения о сносе самостроя.

Сочи Адлер

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