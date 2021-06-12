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В Москве за неделю на 70% увеличилось число выявляемых случаев COVID-19

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В Москве за неделю на 70% увеличилось количество выявляемых случаев коронавируса, сказала вице-мэр столицы по вопросам соцразвития, руководитель оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова.

"В последнюю неделю заболеваемость растет по экспоненте: рост подтвержденных случаев коронавируса составил 70% по сравнению с прошлой неделей. Также растет число людей, болеющих тяжело - число госпитализаций выросло на 30%", - сообщила она журналистам в субботу.

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Ракова отметила, что "показатели заболеваемости и госпитализаций продемонстрировали такой рост впервые с начала года".

Как она рассказала, в больницах столицы, работающих с пациентами с COVID-19, на аппаратах ИВЛ сейчас находятся 498 человек, "это почти на 30% больше, чем неделю назад".

По ее словам, при этом "среди заболевших за два месяца существенно, на 35%, увеличилась доля молодых людей (от 18 до 35 лет) и сейчас составляет почти треть в общем объеме заболевших".

Ракова подчеркнула, что "именно поэтому общественные места, которые чаще всего посещают молодые люди, приостановят свою работу".

Она сообщила, что в Москве по плану развернуто порядка 14 тыс. коек для приема больных с коронавирусом, из которых заполнено 78%. Дополнительные койки развернуты в работающих временных госпиталях и редерах, в отдельных корпусах больниц имени Е.О. Мухина и С.И. Спасокукоцкого и в одной из больниц РЖД.

Также во вторник для работы с больными COVID-19 "полностью вернется ГКБ №15 имени О.М. Филатова, что позволит увеличить общий фонд еще на 2 тыс. коек, в ближайшие дни перепрофилируем еще пять поликлиник для диагностики коронавирусной инфекции, таким образом до середины недели число КТ-центров достигнет 30", сказала вице-мэр.

Ранее в субботу оперативный штаб сообщил, что в Москве за последние сутки выявили 6 701 случаев COVID-19. Скончались 67 москвичей с коронавирусом, выздоровели от инфекции и выписались 2 725 столичных жителя.

Власти Москвы объявили 15-19 июня нерабочими днями из-за ситуации с коронавирусом. В городе с 13 до 20 июня будет приостановлено обслуживание посетителей ресторанов, кафе, баров и клубов в ночное время - с 23:00 до 6:00.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 12 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус Анастасия Ракова

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