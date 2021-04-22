Количество иностранцев в Москве сократилось на 21%

При этом число преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, выросло на 32%

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Число иностранных граждан, находящихся в Москве, сократилось на 21% по сравнению аналогичным периодом 2020 года, сообщил начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве Дмитрий Сергиенко.

По его словам, сейчас число иностранцев в столице составляет 789 тыс. человек, тогда как год назад их было свыше миллиона.

При этом Сергиенко отметил, что число преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, с начала года выросло на 32%. В том числе иностранцы стали совершать на 48,7% больше тяжких и особо тяжких преступлений, добавил чиновник.

"Подавляющее большинство преступлений, совершенных иностранцами, приходится на граждан стран ближнего зарубежья - 1960. При этом в отношении иностранцев с начала года было совершено 1118 преступлений", - заявил Сергиенко.

Он пояснил, что чаще всего закон нарушают граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Одновременно иностранцы из этих государств также чаще других становятся жертвами преступлений, рассказал Сергиенко.



Ранее первый замминистра внутренних дел Александр Горовой призвал страны СНГ забрать из России своих граждан, которые незаконно находятся на ее территории, до 15 июня. После этого в МВД порекомендовали нелегальным мигрантам обращаться в территориальные органы полиции для урегулирования своего правового положения без применения предусмотренных санкций.