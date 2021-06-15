Что случилось этой ночью: вторник, 15 июня

Пострадавшие в результате пожара на АЗС в Новосибирске, разъясненные Байденом условия вступления Украины в НАТО, окончание времени действия указа на продление сроков пребывания иностранцев в РФ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США назвал Путина "достойным" и "жестким" соперником на пресс-конференции после саммита НАТО в понедельник. Также Байден повторил, что планирует на предстоящем саммите в Женеве обсудить с Путиным сферы, где США и РФ могли бы сотрудничать. На вопрос журналиста о реакции в случае смерти Алексея Навального Байден ответил, что РФ испортит с ним отношения в случае смерти оппозиционера.

- В больнице остается 17 пострадавших в результате пожара в Новосибирске. Семь человек на данный момент находятся в реанимации, десять человек - в ожоговом отделении, в том числе двое детей, сообщили в больнице. Накануне в 14:04 мск на автозаправочной станции на Гусинобродском шоссе произошло возгорание. В результате пожара, по разным данным, пострадало от 28 до 35 человек.

- Семьи заключенных-американцев Уилана и Рида надеются на саммит РФ-США. Мать Тревора Рида сообщила, что семья настроена с "тревожным оптимизмом". Брат Пола Уилана Девид заявил, что его семья "не ожидает, что Пол будет включен в повестку дня такой важной встречи". Однако отметил, что встреча Байдена и Путина может проложить путь к прогрессу в деле его брата.

- Байден назвал условия вступления Украины в НАТО. Президент США сообщил, что Украина сможет вступить в Североатлантический альянс, когда будет соответствовать определенным критериям, в том числе - искоренит коррупцию. Вслед за Белым домом он повторил, что решение о присоединении Украины к НАТО будет зависеть от альянса и "от того, как они проголосуют". В ответ на заявление Байдена министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что считает препятствием для членства в НАТО "нежелание альянса отправлять сигнал РФ".

- Истекает срок действия указа о продлении времени пребывания иностранцев в РФ в связи с распространением COVID-19. Находящимся на территории России иностранным гражданам необходимо урегулировать собственный правовой статус в миграционных центрах РФ до 15 июня, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

- Глава Ростуризма сообщила о перегруженности Черноморского побережья из-за наплыва отдыхающих и нехватки современных гостиниц в регионе. По мнению Зарины Догузовой, "в условиях ограничения международного авиасообщения" спрос кратно превышает предложение, что приводит к "динамическому росту цен".