МВД РФ объяснило, как нелегальным мигрантам урегулировать свой статус

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В Министерстве внутренних дел РФ рекомендовали находящимся в России нелегальным мигрантам обратиться в территориальные органы полиции для урегулирования своего правового положения без применения предусмотренных санкций.

"Лицам, не имеющим законных оснований для нахождения на территории Российской Федерации, настоятельно рекомендуется обращаться в территориальные органы МВД России по месту своего нахождения. В отношении таких граждан и членов их семей будет принято решение о продлении срока временного пребывания, постановки на учет по месту пребывания и оформлены соответствующие разрешительные документы", - говорится в сообщении.

По данным МВД, эта мера обозначена в указе президента РФ от 18 апреля 2020 года №274 "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Этот документ предоставляет возможность урегулировать правовое положение без применения предусмотренных в таком случае санкций людям, которые находятся в РФ в нарушение установленного миграционным законодательством порядка пребывания.

В полиции сообщают, что Россия гарантирует "равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств". "Каждый, кто законно находится на территории РФ, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства", - отмечается в обращении министра.

Кроме того, согласно сообщению полиции, с учетом дефицита трудовой силы в отдельных отраслях российской экономики обеспечивается возможность законного привлечения пребывающих в России иностранцев к работе в строительстве, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве.

"Органами государственной власти РФ во взаимодействии с компетентными органами иностранных государств принимаются меры для обеспечения возможности возращения своих соотечественников на родину", - заключили в МВД.

Россия угрожает закрыть границы

Ранее в МВД пригрозили закрытием границ со странами СНГ, если те не заберут из РФ незаконных мигрантов до 15 июня.

Как сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой, в РФ превышено число иностранных граждан, которые находятся в стране нелегально. "Если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ", - заявил замминистра.

Горовой рекомендовал решать данный вопрос "посредством работы со СМИ, блогерами местных государств". "Никакой правоприменительной практики к гражданам ваших государств за нарушение миграционных режимов применяться не будет", - заверил замглавы МВД.