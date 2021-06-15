Орнитологи предупредили нижегородцев о "стрижепаде"

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Нижегородской области начался "стрижепад" - естественное природное явление, которое наблюдается ежегодно и продлится ориентировочно до конца июля, сообщает региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

"К нам регулярно поступают сообщения от нижегородцев о том, что они нашли птенца ястреба, который нуждается в срочной медицинской помощи. Однако мы спешим успокоить таких граждан и сообщить, что это, скорее всего, стрижи", - говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что обнаруженному на земле птенцу можно помочь, однако сделать это следует очень осторожно, чтобы не повредить оперение, иначе птица никогда не сможет летать.

"Помните: стрижи не умеют ходить по ровной поверхности. Поэтому нужно поднять птицу повыше, чтобы она смогла взлететь. Подбрасывать стрижа нельзя - возможно, птица при падении ушиблась либо у нее обезвоживание или перегрев", - сообщили в министерстве, добавив, что в период "стрижепада" на земле можно найти как птенцов, так и взрослых птиц.