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В Сочи запустят ночные автобусы из центра курорта до аэропорта

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Для организации комфортного отдыха туристов власти Сочи с 16 июня запускают ночные автобусные маршруты из центра курорта до аэропорта.

"По поручению главы города в тестовом режиме запускаем ночные автобусные маршруты. Они соединят Олимпийский парк и центр Сочи с аэропортом. Пока их будет два. При повышенном спросе на данный вид перевозок будем рассматривать и другие направления в сети ночного транспорта", - сказал журналистам директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Владимир Пронкин во вторник.

Он отметил, что расписание и движение маршрутов в городском и пригородном сообщении можно отследить в реальном времени на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи transport.sochi.ru и в мобильном приложении "Транспорт.Сочи".

"Автобусные маршруты в летний курортный сезон будут курсировать круглосуточно",- подчеркнул Пронкин.

По его словам, автобус №57 по маршруту "Ж/д вокзал Олимпийский парк – Сочи-Парк – Аэропорт Сочи" будет курсировать каждые два часа, начиная с полуночи. Маршрут автобуса №105э "Аэропорт-Сочи" после 00:00 будет проходить через центр города по Курортному проспекту. Интервал движения составит один час.

Сочи

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