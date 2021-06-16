Российские саперы разминируют "линию Маннергейма"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ очистят от взрывоопасных предметов район оборонительных сооружений "линию Маннергейма" в Ленинградской области, сообщает в среду Минобороны России.

Военнослужащим инженерных войск предстоит очистить около трех километров будущих туристических троп и прилегающих к фортификационным сооружениям территорий. Они также благоустроят долговременные огневые точки и возведут на маршрутах деревянные мосты через эскарпы (земляные заграждения.

"Линия Маннергейма" - комплекс финских оборонительных сооружений, расположенных к северу от Петербурга. В годы советско-финской войны здесь развернулись ожесточенные бои.