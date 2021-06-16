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Житель Томска напал с ножом на росгвардейцев и ранил одного из них

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовное дело о нападении на сотрудников Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в среду.

По данным пресс-службы, 15 июня в квартире дома №17 по переулку Овражному в Томске произошел семейный конфликт между бывшими супругами. Туда по вызову прибыли сотрудники отдела вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Томской области.

Сотрудники Росгвардии приняли меры к пресечению противоправных действий мужчины. Он оказал сопротивление, нанеся одному из них удары ножом по лицу и шее, "причинив телесные повреждения", говорится в пресс-релизе.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В свою очередь пресс-служба управления Росгвардии по Томской области сообщает, что сотрудники ведомства прибыли на вызов, но даже с помощью родственников собственницы не могли попасть в квартиру.

"Через некоторое время дверь квартиры резко открылась, и из нее выбежал гражданин, который угрожал ножом и предметом схожим с оружием. Злоумышленник выстрелил в сторону сотрудников и нанес режущие удары одному из гражданских, а также резаную рану щеки одному из сотрудников Росгвардии", - говорится в сообщении.

Затем вооруженный мужчина двинулся в сторону второго сотрудника вневедомственной охраны, на предупредительный выстрел не отреагировал и ещё три раза выстрелил. Тогда росгвардеец выстрелил нападавшему в ноги.

На место происшествия направили дополнительный экипаж группы задержания, а также вызвали бригаду скорой помощи. Росгвардейцы на месте оказали первую помощь пострадавшим.

Позже выяснилось, что у нападавшего был аэрозольный пистолет.

Томская область Росгвардия

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