Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:20Заразились
на 16.06В России 5 249 990+13 397В мире 176 643 833+371 372

США заявили, что Россия заинтересована в милитаризации Арктики

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - США считают, что Россия заинтересована в большей милитаризации Арктики, в то время как Вашингтон желает, чтобы регион оставался регионом мирного сотрудничества.

"Они (Россия - ИФ) заявляют, что разделяют нашу убежденность в том, что Арктика должна оставаться зоной мирного сотрудничества. (...) Но у нас есть две проблемы. Одной из них являются шаги, которые, как мы видим, предпринимает Россия, предполагающие, что она заинтересована в большей милитаризации региона, и мы считаем, что это прямо противоречит нашим заявленным желаниям обеспечить, чтобы Арктика оставалась областью мирного сотрудничества", - заявил высокопоставленный чиновник администрации США в ходе брифинга, текст которого распространил госдеп.

Другой проблемой он назвал Северный морской путь.

"Поскольку лед тает так быстро, и поскольку путь теперь проходим в течение гораздо более длительного периода в году, это увеличит трафик, а это может увеличить возможные аварии, недоразумения, просчеты. И поэтому мы считаем, что существует реальная необходимость в том, чтобы там было четкое понимание правил движения", - отметил чиновник.

"Нам нужно будет посмотреть, есть ли способы как внутри Арктического совета, так и за его пределами преодолеть некоторые из этих различий", - добавил он.

Чиновник уточнил, что президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин обсудили вопрос взаимодействия в Арктике в ходе саммита, прошедшего 16 июня в Женеве.

"Мы ясно заявляем о своей решимости сохранить Арктику как регион для мирного сотрудничества. И об этом шла дискуссия", - подчеркнул он.

Путин заявил после переговоров с Байденом о том, что Россия готова оказывать содействие всем заинтересованным странам и компаниям в освоении Северного морского пути.

Россия в прошлом году получила тысячу заявок на проход судов по Севморпути, сказал Путин. "По-моему, отклонили только 10 заявок. И то это корабли под российским флагом, которые, как посчитали наши соответствующие контролирующие органы, не отвечали требованиям Полярного кодекса", - сообщил российский президент.

Арктика США Россия Джо Байден Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Сенаторы США планируют отменить разрешение на войну в Ираке

Сенаторы США планируют отменить разрешение на войну в Ираке

Несколько десятков полицейских были ранены при выселении сквота в Берлине

Астронавты на МКС не смогли развернуть новую солнечную панель

Астронавты на МКС не смогли развернуть новую солнечную панель

Путин вылетел из Женевы

Путин вылетел из Женевы

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 0-0,25%

Байден призвал Путина "отпустить на свободу" Майкла Калви

Байден передал Путину список ключевых секторов для защиты от хакеров

Байден передал Путину список ключевых секторов для защиты от хакеров

Путин заявил о поддержке Штатами враждебных стране организаций

Путин заявил о поддержке Штатами враждебных стране организаций

Российско-американский саммит в Женеве завершился

Российско-американский саммит в Женеве завершился

Стартовал расширенный формат российско-американского саммита

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');