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МАДИ потребовала от агрегаторов не работать с таксистами с иностранными правами

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) выступила с требованием запретить агрегаторам такси допускать до работы на дорогах столицы лиц с иностранными водительскими правами и без опыта вождения. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта в четверг.

"МАДИ потребовала от агрегаторов такси прекратить подключать к сервису водителей с иностранными водительскими правами и без опыта вождения. Перевозчикам-нарушителям были выписаны штрафы, а агрегаторам направлены письма с требованием устранить причины и условия, которые вызвали нарушения", - говорится в сообщении в телеграм-канале департамента.

В сообщении подчеркивается, что в случае неустранения нарушения последует обращение в прокуратуру.

За 2021 год инспекторы МАДИ выявили больше 1,7 тыс. случаев в столице, когда крупные сервисы позволяли выполнять заказы водителям-иностранцам с опытом вождения меньше 3 лет, что является нарушением действующего законодательства.

В департаменте транспорта напомнили, что работать в такси можно только при наличии российского или киргизского водительского удостоверения, а также с правами тех стран, в которых русский язык используется в качестве официального. Стаж вождения должен быть не менее 3 лет.

С 1 августа каждому водителю такси присвоят уникальный номер ID. Так департамент планирует ограничить доступ к заказам нелегальных перевозчиков.

МАДИ

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