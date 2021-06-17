Мужчина с 9-летней падчерицей утонули в озере в Башкирии

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Мужчина и девятилетний ребенок погибли во время купания в озере в Баймакском районе Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике в четверг.

"На озере Графское в районе села Мерясово в необорудованном месте для купания обнаружены двое погибших: девочка 2012 года рождения и мужчина 1981 года рождения", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел накануне. Тело девочки было обнаружено сразу. Поисками мужчины занимались спасатели.

В пресс-службе СУ СКР по Башкирии уточнили, что погибшие – отчим и падчерица. По факту их гибели органами следствия проводится доследственная проверка.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинские экспертизы, опрашиваются очевидцы произошедшего.