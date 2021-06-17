Количество заболевших коронавирусом в РФ выросло на 30% за неделю

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Количество заболевших коронавирусом в РФ за последнюю неделю выросло на 30%, на 32,5% увеличился рост госпитализаций, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"В РФ за последнюю неделю мы констатируем, что в среднем по стране увеличилось количество заболевших, находящихся под наблюдением врачебного сообщества, на 30%", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в четверг.

"Увеличился и рост госпитализаций, он составил 32,5%, мы увеличили количество коек в целом по стране со 102 тыс. до 127 тыс. коек, имеем запас в объеме 16% свободного коечного фонда", - уточнил Мурашко.

По его словам, "в реанимации находится чуть более 3 тыс. человек". По словам Мурашко, "резервного реанимационного фонда у нас достаточно, но нагрузка на палаты реанимации возросла".

Глава Минздрава также сообщил об увеличении среди заболевших коронавирусом людей в возрасте 30-40 лет, среди них "количество заболевших увеличилось до 40 с небольшим процентов".

Мурашко также обратил внимание на рост числа заболевших среди беременных женщин, что он назвал "особенностью настоящего периода".

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на заседании, что в РФ за последние две недели зафиксировали серьезный рост распространения индийского штамма коронавируса.

Она добавила, что увеличение распространения этого штамма удалось зафиксировать с помощью национальной системы, которая была зарегистрирована Роспатентом 2 июня. Там выложено более 13 тыс. последовательностей, в них зафиксирован рост доли штамма.

"Ученые очень внимательно оценивают возможности передачи, увеличения контагиозности, увеличение трансмиссивности и устойчивость иммунитета после перенесенной болезни и после вакцинации к этому новому штамму", - отметила Попова.

По ее словам, передача вируса от человека к человеку дает ему возможность изменяться. Поэтому набор инструментов для минимизации этого процесса остается важным.