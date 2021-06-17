Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:33Заразились
на 17.06В России 5 264 047+14 057В мире 177 040 182+396 349

Мишустин заявил о "крайне непростой" ситуации с коронавирусом в РФ

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Ситуация с коронавирусом в России очень сложная, растет число заболевших, и появляются новые штаммы, чреватые серьезными осложнениями, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Ситуация с распространением коронавируса в нашей стране крайне непростая. Число заболевших ковидом растет, причем темпы заражения в последнее время очень высокие. Эксперты говорят о появлении новых штаммов, которые не просто стремительно распространяются, но и приводят к серьезным осложнениям", - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По словам Мишустина, такая ситуация является угрозой здоровью людей и дополнительной нагрузкой на систему здравоохранения.

Глава правительства подчеркнул, что "еще рано отказываться от соблюдения рекомендаций специалистов и мер предосторожности".

Он также обратил внимание на необходимость наращивания темпов вакцинации. "В то время как в других странах стоят в очередях и готовы платить большие деньги или ехать за границу, чтобы сделать прививку, у наших граждан есть такая возможность: (сделать прививку - ИФ) бесплатно и на всей территории страны.", - добавил Мишустин.

Глава правительства также заметил, что обязательная вакцинация сотрудников определенных сфер позволит защитить людей и не останавливать предприятия, и выразил надежду, что бизнес понимает сложившуюся ситуацию.

"Сейчас не только в Москве, но и во многих регионах - Московской, Кемеровской областях, на Сахалине, - приняты решения о проведении обязательной вакцинации не менее 60 процентов работников определенных сфер. Это позволит не только защитить людей, но и не приостанавливать работу предприятий. Важно не допустить, чтобы сфера услуг становилась точкой распространения инфекции. И рассчитываю, что бизнес понимает, насколько необходима вакцинация, чтобы обезопасить и сотрудников, и клиентов", - заявил Мишустин.

Ситуация с коронавирусом в России

По данным оперштаба на четверг, 17 июня, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 14 057 случаев.

В Москве заразились еще 6 195 человек, умерли 73 пациента, 3 636 человек выздоровели. За столицей следуют Московская область (1 208 случаев) и Санкт-Петербург (946 случаев).

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Москве были объявлены нерабочие дни (с 15 по 19 июня), была запрещена работа баров и клубов по ночам. В столице также ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан.

Хроника коронавируса. Июнь.

13
Салют в Нью-Йорке в честь вакцинации от коронавируса COVID-19 70% горожан14 июня. Дезинфекция кладбища в Фусагасуге, Колумбия.9 июня. Мурал, посвященный врачам борющимся с пандемией COVID-19, в Катманду, Непал.8 июня. Испания начала принимать полностью привитых против от COVID-19 туристов. Путешественники, привитые российскими вакцинами, въехать в страну не смогут.7 июня. Шотландский национальный оркестр провел первый концерт на открытом воздухе, знаменующей возвращение музыкантов к живым публичным выступлениям после пандемии.2 июня. Африка оказалась на пороге третьей волны коронавируса.2 июня. Власти австралийского Мельбурна продлили карантин. Жители могут покинуть дом только по пяти причинам: уход за собой и помощь близким, физические упражнения, работа и покупка продуктов или вакцинация.1 июня. Жители Буэнос-Айреса просят разрешить уроки танго на открытом воздухе.1 июня. Индия является третьей по численности погибших от COVID-19 после США и Бразилии.1 июня. Турция начала постепенно ослаблять введенные ограничения 17 мая, до этого действовал жесткий локдаун, который не касался иностранных туристов.1 июня. С начала пандемии в Иране заразились коронавирусом более 2 млн человек.1 июня. На Тайване проводится дезинфекция общественного транспорта на фоне всплеска случаев заболевания COVID-19.1 июня. Школьники Дюссельдорфа возвращаются на очные занятия.
Салют в Нью-Йорке в честь вакцинации от коронавируса COVID-19 70% горожан
Хроника 09 января 2020 года – 17 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Михаил Мишустин Коронавирус

Новости

Специалисты примут решение о возможности прививать беременных "Спутником V"

Специалисты примут решение о возможности прививать беременных "Спутником V"
Пандемия коронавируса

Количество заболевших коронавирусом в РФ выросло на 30% за неделю

Госдума 7-го созыва: изменение Конституции и регулирование интернета. Обзор

Госдума 7-го созыва: изменение Конституции и регулирование интернета. Обзор
Пандемия коронавируса

В Петербурге кладут в больницы с COVID-19 по 850 человек в сутки

Роскомнадзор ограничил работу сервисов VyprVPN и Opera VPN

Роскомнадзор ограничил работу сервисов VyprVPN и Opera VPN

Американец получил срок за посредничество во взятке экс-помощнице Дворковича

Путин назвал Байдена профессионалом, который ничего не пропускает

Путин назвал Байдена профессионалом, который ничего не пропускает
Пандемия коронавируса

Российские бизнес-ассоциации выступили против принуждения к вакцинации

Российские бизнес-ассоциации выступили против принуждения к вакцинации
Пандемия коронавируса

Кремль заверил, что речи о тотальной обязательной вакцинации не идет

Должникам разрешили сохранять прожиточный минимум при списании негосударственных долгов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');