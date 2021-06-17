Мишустин заявил о "крайне непростой" ситуации с коронавирусом в РФ

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Ситуация с коронавирусом в России очень сложная, растет число заболевших, и появляются новые штаммы, чреватые серьезными осложнениями, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Ситуация с распространением коронавируса в нашей стране крайне непростая. Число заболевших ковидом растет, причем темпы заражения в последнее время очень высокие. Эксперты говорят о появлении новых штаммов, которые не просто стремительно распространяются, но и приводят к серьезным осложнениям", - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По словам Мишустина, такая ситуация является угрозой здоровью людей и дополнительной нагрузкой на систему здравоохранения.

Глава правительства подчеркнул, что "еще рано отказываться от соблюдения рекомендаций специалистов и мер предосторожности".

Он также обратил внимание на необходимость наращивания темпов вакцинации. "В то время как в других странах стоят в очередях и готовы платить большие деньги или ехать за границу, чтобы сделать прививку, у наших граждан есть такая возможность: (сделать прививку - ИФ) бесплатно и на всей территории страны.", - добавил Мишустин.

Глава правительства также заметил, что обязательная вакцинация сотрудников определенных сфер позволит защитить людей и не останавливать предприятия, и выразил надежду, что бизнес понимает сложившуюся ситуацию.

"Сейчас не только в Москве, но и во многих регионах - Московской, Кемеровской областях, на Сахалине, - приняты решения о проведении обязательной вакцинации не менее 60 процентов работников определенных сфер. Это позволит не только защитить людей, но и не приостанавливать работу предприятий. Важно не допустить, чтобы сфера услуг становилась точкой распространения инфекции. И рассчитываю, что бизнес понимает, насколько необходима вакцинация, чтобы обезопасить и сотрудников, и клиентов", - заявил Мишустин.

Ситуация с коронавирусом в России

По данным оперштаба на четверг, 17 июня, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 14 057 случаев.

В Москве заразились еще 6 195 человек, умерли 73 пациента, 3 636 человек выздоровели. За столицей следуют Московская область (1 208 случаев) и Санкт-Петербург (946 случаев).

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Москве были объявлены нерабочие дни (с 15 по 19 июня), была запрещена работа баров и клубов по ночам. В столице также ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан.