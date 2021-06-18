Ошибочно признанную умершей жительницу Кузбасса восстановили в правах

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Рудничный районный суд города Кемерово по требованию прокуратуры аннулировал запись о смерти женщины, которую ошибочно признали умершей из-за найденной в комнате с покойницей банковской карты, сообщает пресс-служба прокуратуры Кузбасса в пятницу.

По данным ведомства, в ноябре прошлого года в одной из комнат общежития в Рудничном районе было обнаружено тело женщины, личность которой ошибочно установили по найденной в жилье банковской карте, принадлежащей другому человеку. Спустя четыре месяца владелица карты не смогла получить пенсию, а после обращения в Пенсионный фонд узнала, что признана умершей.

"В ходе доследственной проверки сотрудники полиции обнаружили банковскую карту, выданную на имя заявительницы, и ошибочно решили, что умерла именно она. В дальнейшем было выдано медицинское свидетельство о смерти на ее имя и зарегистрировано в ЗАГСе", - говорится в сообщении.

По требованию прокуратуры суд обязал ЗАГС аннулировать запись о смерти кемеровчанки. Также к ответственности были привлечены сотрудники полиции, которые не в полном объеме провели мероприятия по установлению личность умершей.