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В Алтайском крае при столкновении машины и поезда погибли два человека

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Автомобиль в Алтайском крае выехал в воскресенье на железнодорожный переезд и был сбит грузовым поездом, погибли два человека, еще двое госпитализированы, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Как рассказали в пресс-службе, в 11:50 по Москве на переезде на участке Зональный - Чемровка водитель легковушки нарушил правила дорожного движения, выехав на пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, и столкновение предотвратить не удалось.

Водитель автомобиля и пассажирка погибли на месте, двое детей были госпитализированы.

Вагоны поезда в результате столкновения с рельсов не сошли, движение поездов не останавливалось.

Алтайский край

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