Что произошло за день: воскресенье, 20 июня

Небольшое снижение COVID-заболеваемости в Москве, очередные санкции США и смерть Анатолия Лысенко

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суточный COVID-прирост в Москве впервые за 2 дня оказался ниже 9 тыс. и составил 8 305 эпизодов. В Подмосковье зафиксирован антирекорд новых случаев коронавируса за сутки - 1 638. В России в целом зарегистрировано 17 611 новых инфицированных.

- Белый дом объявил, что готовит новые санкции по делу Навального. В Вашингтоне обещают, что введут эти новые ограничения, когда убедятся, что эти санкции достигают нужных целей. Российский МИД обещает ответ на очередные санкции.

- Умер тележурналист, гендиректор ОТР Анатолий Лысенко. Ему было 84 года, один из создателей современного российского телевидения скончался после продолжительной болезни.

- Аномальная жара продержится в Москве до четверга. Синоптики прогнозируют, что с 20 по 24 июня в Москве ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-10 градусов выше климатической нормы.