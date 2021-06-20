Захарова предупредила США об ответе в случае новых санкций в отношении РФ

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на появившиеся сообщения о подготовке нового пакета санкций США в отношении нашей страны, подчеркнув, что со стороны России обязательно последует ответ.

"Из Вашингтона идут сообщения о подготовке нового пакета санкций в отношении нашей страны. "Северный поток-2" в изложении местных чиновников увязывается с Навальным. На незаконные действия США всегда следовал наш закономерный ответ. Странно, что в Вашингтоне некоторым так нравится бег с препятствиями по карусели", - написала она в воскресенье в своем телеграм-канале.

Что касается "увязки экономического проекта, участниками которого являются частные операторы и независимые государства с Навальным", то, по словам Захаровой, "американские идеологи изобличили сами себя: вся возня вокруг мнимого отравления им нужна как инструмент решения проблем собственной неконкурентоспособности".

О том, что администрация США разрабатывает дополнительный пакет санкций против России в связи с делом оппозиционера Алексея Навального, заявил ранее в воскресенье советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

Его слова о новых возможных американских санкциях последовали через несколько дней после состоявшейся 16 июня в Женеве встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

Между тем тогда же, 16 июня Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Женеве, что введение Вашингтоном новых санкций в отношении России после саммита будет означать очередную упущенную возможность.

Как сообщалось, 2 марта этого года Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ из-за инцидента с Навальным.

США затем обнародовали новый пакет санкций в отношении России, который, в частности, включает высылку 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне и запрет американским финансовым институтам на участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях. Москва ввела ответные меры - зеркально ответила на высылку дипломатов и приняла ряд мер, затрагивающих деятельность американской дипмиссии в РФ.