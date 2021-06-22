Кремль прокомментировал заявление о дискриминации непривитых россиян

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Кремле видели заявление омбудсмена РФ Татьяны Москальковой о дискриминации россиян, которые не привились от коронавируса, но имеют к нему антитела, этот вопрос должен быть поднят на оперативном штабе, хотя ситуация с COVID-19 в РФ требует энергичных мер, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы видели это заявление. Безусловно, это повод для рассмотрения в оперативном штабе (по борьбе с коронавирусом - ИФ), но ситуация такова, что она требует энергичных мер. И поведение вируса настолько нестандартное, что так или иначе те, кто не привиты и те, кто не имеет антител, то есть не имеет иммунитета, - эти люди так или иначе попадут в менее выгодное положение, чем те, кто имеет иммунитет, либо переболев, либо сделав прививку. Это та реальность, в которой мы живем и с ней придется жить в обозримой перспективе", - сказал Песков журналистам во вторник.

Так он ответил на вопрос, видели ли в Кремле заявление Москальковой о получении большого количества обращений граждан с медотводом или антителами о дискриминации в связи с тем, что они не сделали прививку от коронавируса, и каким образом можно решить эту проблему.

Песков отметил при этом, что прививка сама по себе не является самоцелью. "Самоцель, самоцель - это иммунитет, это иммунизация. Иммунизация наступает или путем прививки или путем перенесения этого заболевания и получения соответствующего иммунного ответа организма. Наверное, это повод для очень внимательного рассмотрения оперштабом", - сказал он.

"Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета, люди без прививки не смогут работать на всех участках, это невозможно, это будет представлять угрозу для окружающих", - отметил пресс-секретарь президента.

Песков напомнил, что "во многих европейских странах сейчас не просто принимается к сведению факт прививки, но принимается к сведению факт наличия этого самого иммунитета". "Но, надо признать, в мире еще не выработано каких-то единых подходов и стандартов на этот счет", - констатировал он.

21 июня Москалькова в эфире "Вести FM" назвала "нечестной игрой" дискриминацию непривитых от коронавируса работников, сообщив, что получает множество обращений от граждан. При этом она отметила, что "конечно, идея сама по себе правильная - оградить общество", но "механизмы, которыми она реализуется сегодня, порождают массовый психоз, боязнь".

"Но самое главное - непонятно, почему должны дискриминироваться те, которые не пойдут на прививку потому, что у них есть антитела, они переболели. Или они не могут по медицинским показаниям (сделать прививку от коронавируса)", - добавила омбудсмен.