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Туристы игнорируют запрет на купание в Ялте после подтопления

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Некоторые пляжи Ялты, которые расчищают после подтопления и исследуют на безопасность, уже заполнились туристами, передал корреспондент "Интерфакса".

По информации агентства, на пляжах есть отдыхающие, хоть и не так много, как обычно. Некоторые из них не боятся заходить в мутную воду.

Вода в акватории Ялты приобрела после подтопления бурый цвет из-за смытого потоками мусора. В центре города с набережной видно даже утопленный автомобиль.

Как сообщалось, купание в акватории Ялты запретили 19 июня до ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с проведением дезинфекции и до получения результатов лабораторного контроля качества воды и грунта. Ограничение будет действовать как минимум до среды, 23 июня.

Циклон обрушился на Крым в четверг, 17 июня, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило 426 придомовых территорий, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. Один человек погиб, 43 получили травмы, женщина числится пропавшей без вести. Начат подсчет ущерба.

Наводнение в Крыму

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